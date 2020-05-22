İstanbul'da seyyar satıcılar yeniden yollarda





İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle yolların boş olmasıyla iş yapamayan satıcılar, 2,5 ay sonra ilk defa dün akşam ortaya çıktı.





Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok kişi evlerinden çıkamadı. İstanbul'da uzun bir süre trafik yoğunluğu yaşanmadı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda durarak satış yapanlar bu durumda etkilendi.