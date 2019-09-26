Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da şiddetli deprem! /26 Eylül 2019 14:05

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul'da Türkiye saati ile 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Şiddetli sarsıntı İstanbul ve civar illerde hissedildi. Depremin büyüklüğüne dair üç farklı kurum üç farklı rakam açıkladı. İlk gelen görüntülere göre Avcılar Metrobüs durağının yakınındaki caminin iki minaresinden biri yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 5.7, sonra 6.0 olarak açıkladı. Okullar tatil edildi.

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Bir haftadır küçük çaplı depremlerle sarsılan İstanbul'da Türkiye saati ile 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5.9. 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6,99 kilometre. 

İSTANBUL VE CİVAR İLLERDE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı İstanbul'un yanısıra Yalova, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak açıkladı. Kandilli ikinci açıklamasında depremin büyüklüğün 6.0 olarak duyurdu,

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe sebep oldu. Silivri'de okullar tedbiren tahliye edildi.

Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12:00'de 2.9; 10:52'de 2.1, 10:32'de 3.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

HASARLI BİNALARI TERK EDİN!

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir bilgi yok. Hasar tespit çalışmalarına dair  çalışma başlatıldı. 

Yetkililer, "hasarlı binaları terk edin" uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, "Deprem sonrası 14:20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

OKULLAR TATİL

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Valilik kararı ile ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Birçok işyerinde çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç trafiği var. 

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. 

ARTÇI SARSINTILAR

Deprem sonrasında Silivri açıklarında saat 14:08'de 4.0 ve 14:27'de 4.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şahsi Twitter hesabından bir açıklama yaptı: "Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." 

Depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu belirtiliyor. 

Cep telefonlarının çalışmadığı bildirildi.

Can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şu bilgileri verdi: ''Çok şiddetli hissettim, fakat çok kısa sürdü. 5,8’lik bir depremin enerjisi yer kabuğunu da kırabilir. Kırsal kesimlerde hasar da verebilir. Silivri çevresindeki kötü yapılar etkilenmiş olabilir." 

ERSOY: 5.8'LİK DEPREM BENİ ENDİŞELENDİRDİ

Ersoy, "4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu fayının tam üstündeydi, fakat bu da Silivri açıklarında olduğu için büyük ihtimalle aynı fay üzerindedir." diye konuştu.

Ersoy, "5.8’lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Ama bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.'' dedi.

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. 

Avcılar Metrobüs durağının yakınındaki caminin iki minaresinden biri yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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