İstanbul'da silahlı çatışma çıktı

Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumundaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Gaziosmanpaşa’da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına girdi. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi.





İddiaya göre, silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı.





Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.