Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da simide %25 zam /10 Şubat 2021 11:06

İstanbul'da simide %25 zam

İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2.5 liraya yükseldi. Odadan gelen tarifeyi uyguladıklarını söyleyen simitçiler maliyetlerin arttığını dile getiriyor.

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İstanbul’da sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükseldi. Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidi, yüzde 25 zamlandı. Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı.

Simit üreticileri geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu belirtti. Elektrik, su giderlerinde de artış olduğunu ifade etti. 2.5 liralık fiyatın geçen yıl belirlendiğini söyleyen simit üreticileri, yeni tarifeye geçildiğini kaydetti.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberinde görüşlerine yer verilen, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu zamana kadar un fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu belirtti. Susamın ithal edildiğine değinen Çetin, "Susam fiyatlarında da yüzde 20-25 düzeyinde bir artış var. Fırınlarda 2 liraya satılıyor simitler. Fakat simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor" diye konuştu.

Sektörden talep geldi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) yapılan açıklamaya göre, 100 gramlık simitin 2.5 lira olmasına yönelik geçen yıl sektörden bir zam talebi geldi. Maliyetlerin artması nedeniyle yeni tarifeye geçmeye başlandığı belirtilirken, 1.75 ila 2.5 lira arasında satış yapıldığı ifade edildi.

Ankara ve İzmir'de 2 lira

İzmir ve Ankara’da 100 gramlık simit de 2 liradan tüketiciye sunuluyor. 1.75 liradan satılan simit yüzde 14 artış ile 2 liraya çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.
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