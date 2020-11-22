Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da sokak kedilerini yiyen kadın yakalandı /22 Kasım 2020 15:25

İstanbul'da sokak kedilerini yiyen kadın yakalandı

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvanseverlerin ihbarı sonucu yakalandı. Kadının ifadesinde kedileri yediğini itiraf ettiği belirtildi.

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Tuzla'nın Aydınlı mahallesinde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. adlı kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne götürülen F. Ç.'nin ifadesinde kedi kesip yediğini kabul ettiği belirtildi.

Akıl ve ruh sağlığı tedavisi için hastaneye sevk edildi

Kadının Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan 5 suç kaydı bulunduğu ve 'Paranoid Şizofren' tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavisi için hastaneye sevk edildi.
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