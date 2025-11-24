Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı /24 Kasım 2025 10:55

İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği, sokak köpeklerine yönelik beslenme kararı aldı. Valilik köpeklerin beslenilmesine izin verilmemesi için ilçe valiliklerine talimat yazısı gönderdi.

İstanbul Valiliği, 2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının 5. maddesine dayanarak tüm kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda, sahipsiz köpeklerin "kontrolsüz şekilde beslenildiği" iddia edilip bunun da halk sağlığını tehdit ettiği söylendi.

Valilik, özellikle haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirliğe yol açtığını belirterek bu riski azaltmak amacıyla bazı alanlarda "kontrolsüz beslemeye" izin verilmemesini istedi.

Söz konusu alanlar şöyle sıralandı: Sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları ve oyun alanları.

Genelgede ayrıca, uygulamanın sıralı sorumlu amirlerce titizlikle izlenmesi ve sahipsiz hayvanlardan kaynaklı zararlarda belediyelerin sorumlu tutulacağı belirtildi.


