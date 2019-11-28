İmamoğlu'na bir engel daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugünkü oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 20 zam teklifi gündeme geldi.







İBB Meclis oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti tarafından yeni teklifte bulunuldu.





İlk kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4 TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi.





AKP-MHP İTTİFAKI "HAYIR" DEDİ





Yeni teklif çoğunluğu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubu tarafından reddedildi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) temsil eden üyeler de AKP ile aynı yönde oy kullandı.





Zam reddedilerek 2020 yılı mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar verildi.





CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP’lilere “Siz zamma hayır demediniz, İSKİ’nin 1,5 milyarlık zararına evet dediniz. Mutlu azınlığa yapılacak zamma hayır dediniz. Mayıs ayına kadar havuzlarınızı bol bol doldurun.” diye tepki gösterdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayında suya yüzde 40 indirim yaptıklarını, ancak akaryakakıttan elektriğe hemen her kalemde hükümetin yaptığı zamların İSKİ'nin de maliyetlerini artırdığını söylemişti.