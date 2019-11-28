Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'na bir engel daha /28 Kasım 2019 22:16

İmamoğlu'na bir engel daha

İstanbul'da tartışmalara sebep olan suya zam yapılması talebi belediye meclisinde yapılan oylama neticesinde reddedildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugünkü oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 20 zam teklifi gündeme geldi.

İBB Meclis oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti tarafından yeni teklifte bulunuldu. 

İlk kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4 TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi. 

AKP-MHP İTTİFAKI "HAYIR" DEDİ

Yeni teklif çoğunluğu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubu tarafından reddedildi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) temsil eden üyeler de AKP ile aynı yönde oy kullandı. 

Zam reddedilerek 2020 yılı mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar verildi.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP’lilere “Siz zamma hayır demediniz, İSKİ’nin 1,5 milyarlık zararına evet dediniz. Mutlu azınlığa yapılacak zamma hayır dediniz. Mayıs ayına kadar havuzlarınızı bol bol doldurun.” diye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayında suya yüzde 40 indirim yaptıklarını, ancak akaryakakıttan elektriğe hemen her kalemde hükümetin yaptığı zamların İSKİ'nin de maliyetlerini artırdığını söylemişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na bir engel daha Sonraki Haber >>

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı'da konfetili rezalet!

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:42:40