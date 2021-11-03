İstanbul'da Taksiciler Odası 'tacizci şoförler'e izin istedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sekiz yıl boyunca başkanlığını yürüten, şimdi de Türkiye Esnaf Vakfı başkanlığına devam eden Yahya Uğur söz konusu başvuru için Diken’den Ayşegül Kasap'a şunları söyledi: “Çok ahlaksızca bir hamle. Eyüp Aksu’nun dışında bunu savunabilecek bir insan bile olamaz.”







2019’da İBB’ye gelen 103 bin 669 şikayetin yaklaşık 1500’ünü taciz ve darp suçlamaları oluşturdu. Aksu bu sayı küçümseyerek şöyle demişti: “Günde 1 milyon 403 bin yolcu taşıyoruz. Toplu taşımayla kıyaslandığında şikayet oranları asgari oranda olan bir meslek grubuyuz.”





İBB yetkilileri 2020 yılında minibüs, servis, dolmuş ve taksi için toplamda 72 taciz şikayeti geldiği bildirdi. 2021’deyse bu sayı 100’e çıktı.





İBB bünyesindeki Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nde (TUDES) taciz suçu işleyenlerin taksici olmasını engelleyen bir madde var. Aksu başka maddelerle birlikte bunun da kaldırılması için İBB’ye dava açtı.





"TAKSİCİLERİ TEMSİL ETMEKTEN UZAKLAŞMIŞ"





Bu hamlenin ‘taciz suç olmaktan çıkarılsın’ anlamına geldiğini belirten Uğur şunları söyledi: “Tacizi yapan ahlaksız adam o bile bunu savunamaz. Bunu yapmak ahlaksızlıktır. Böyle bir şeyde başını önüne eğer susar. Eyüp Aksu gerçekten taksicileri temsil etmekten çok uzaklaşmış. Hatta insani değerleri bile ayak altına almış.“





Aksu’nun yaklaşımı karşısında kendisinin çok utandığını belirtti: “1500 tane şikayet olmuş tacizden, ‘Ne var ki bunda’ diyor. Sanki bir bardak üretim markası bir milyon bardak üretiyoruz da içinden 1500 tanesini de çatlak çıkmış der gibi. Bu yaklaşım dünyadaki insani değerleri bitirecek bir şey. Bunu nasıl savunursunuz?”





Vatandaşlar tacizle karşılaşmaları durumunda 153’ü arayarak şikayette bulunabiliyor. İspatlanması durumunda da söz konusu taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal ediliyor. Bu taksici hiçbir arabada çalışamıyor.





"YAPACAKLARI KÖTÜ HAREKETLERİ MEŞRULAŞTIRMAK"





Özellikle son 15 yılda kadın müşterilerde çok artış olduğunu belirten Uğur şöyle devam etti: “Bütün kadınların hayatını tehlikeye atan bir hamle. Bu toplumu tahrik etmek, sütü bozuklara fırsat vermektir. Yapacakları kötü hareketleri meşrulaştırmaktır. Bunu hiçbir taksici kabul etmez. Yarın öbür gün biri tacizde bulunsa sonra çıkıp dese ki ‘Ne var yani bizim başkanımız da bunu çok önemli olmadığını söyledi’ yalan söylemiş olabilir mi?”





"TAKSİCİLERİN PARASIYLA YAPIYOR"





Taksiciler, Aksu’nun açıklamasından zan altında kaldıkları için rahatsız.





Bir taksici şunları söyledi: “Eyüp Aksu hariç 17 bin 394 taksici bundan rahatsız. Bunu bir de kurum olarak yapıyor. Kurumun avukatını bu işlerde kullanıyor. ‘Taciz maddesi kaldırılsın, taciz suç olmaktan çıkarılsın’ derken taksicilerin istemediği bir şeyi taksicilerin parasından ödeyerek yapıyor bunu. Taciz nasıl savunulabilir aklım almıyor.





Taksicilik araba kullanmak değildir, güven vermektir, emanet görmektir. Sen bizim en önemli vasfımızı kirletiyorsun. tartışmaya açıyorsun ve bunu da resmi bir kurum olarak taksicilerin parasını alarak yapıyorsun. Hiç kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu çok büyük bir ahlaksızlık.”