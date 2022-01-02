Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da taksilerle ilgili yeni dönem başladı /02 Ocak 2022 17:17

İstanbul'da taksilerle ilgili yeni dönem başladı

Çalışma durumları ve ücretleri konusunda bir süredir gündemde olan taksicilerle ilgili yeni fiyat düzenlemesi İstanbul'da yürürlüğe girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi yönetiminin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36’lık zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye göre taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihimden itibaren kısa mesafe taksi ücreti 20 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), aralık ayı olağanüstü toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0,34 liradan 0,45 liraya, bekleme ücreti 0,53 liradan 0,80 liraya yükseltilmişti.
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