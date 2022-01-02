İstanbul'da taksilerle ilgili yeni dönem başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi yönetiminin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.



İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36’lık zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye göre taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihimden itibaren kısa mesafe taksi ücreti 20 lira oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), aralık ayı olağanüstü toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0,34 liradan 0,45 liraya, bekleme ücreti 0,53 liradan 0,80 liraya yükseltilmişti.