İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruluyor

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.





İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.





NE YAPIYORLAR?





8 Temmuz 2018’de Emniyet bünyesinde kurulan ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli Cumhurbaşkanı ve devlet erkânının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek personel diğer emniyet mensuplarından farklı olarak siyah üniforma giyiyor.