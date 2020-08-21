Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruluyor /21 Ağustos 2020 14:10

İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruluyor

Emniyete bağlı taşra teşkilatı olarak kurulan Müdürlük'le ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

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 İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

NE YAPIYORLAR?

8 Temmuz 2018’de Emniyet bünyesinde kurulan ‘Takviye Hazır Kuvvet’ personeli Cumhurbaşkanı ve devlet erkânının programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek personel diğer emniyet mensuplarından farklı olarak siyah üniforma giyiyor.
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