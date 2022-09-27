Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da tartışma başlatan proje /27 Eylül 2022 20:26

İstanbul'da tartışma başlatan proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Sultanahmet Meydanı'nda bulunan eski Bizans hipodromunu yeniden ortaya çıkarma projesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Sultanahmet Meydanı'nda bulunan eski Bizans hipodromunu yeniden ortaya çıkarma projesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Söz konusu çalışmanın bölgedeki Osmanlı eserlerine zarar verebileceği ifade edilirken projenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Roma Hipodromu'nu 1700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu.

TRT Belgesel kanalı geçen şubat ayında, 'Gizemli Tarih: Büyük Hipodrom' adlı bir belgesel yayınlamıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Büyük Hipodrom’u gün yüzüne çıkarmak için İBB’nin harekete geçtiğini açıklamıştı.
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