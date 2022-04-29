Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da toplu taşıma için bayram kararı /29 Nisan 2022 22:36

İstanbul'da toplu taşıma için bayram kararı

Üç günlük Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

SHABER3.COM

İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili Mayıs ayı içinde yeni düzenlemelere gidileceği belirtildi.

Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ile ilgili yeni düzelemeler açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul'da ulaşım, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ile 3 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyeceği ifade edildi. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre sefer yapacak.

Metro İstanbul ile Şehir Hatları’nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00’ye kadar devam edecek.
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