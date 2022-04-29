İstanbul'da toplu taşıma için bayram kararı

İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili Mayıs ayı içinde yeni düzenlemelere gidileceği belirtildi.





Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ile ilgili yeni düzelemeler açıkladı.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul'da ulaşım, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ile 3 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacak. İstanbul'da ulaşım, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ile 3 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyeceği ifade edildi. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre sefer yapacak.Metro İstanbul ile Şehir Hatları’nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00’ye kadar devam edecek.