Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da toplu taşıma için yeni dönem /09 Haziran 2020 23:48

İstanbul'da toplu taşıma için yeni dönem

İstanbul'daki toplu taşıma sistemine Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler getiriliyor. Zaten bir süredir gündemde olan ve uygulanan ancak son zamanlarda gözardı edilen tedbirlerin uygulanması için harekete geçiliyor.

SHABER3.COM

İBB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni normale göre toplu ulaşım kurallarını paylaştı. Paylaşımda ayrıca kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanabileceği de hatırlatıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘yeni normal’de uyulacak olan kurallar şu şekilde sıralandı:

- İki koltuğu boş bırakarak, çapraz oturma düzeniyle oturulacak

- Ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınacak

- Yakın teması önlemek için araç zeminindeki etiketlere uygun şekilde durulacak

- Kapasitenin dolması halinde yolcu alınmayacak

- Metro ve raylı sistemlerde koltukların tamamı ile ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınacak

- Vapurlar ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak

- Maskesiz yolcular kabul edilmeyecek

- Araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak

- Araçlar her gün ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilecek

- Duraklarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak araç beklenecek
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da toplu taşıma için yeni dönem Sonraki Haber >>

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:56:38