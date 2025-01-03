İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine dev zam beklentisi: Gözler Pazartesi gününe çevrildi

İstanbul'da 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma tarifesi netleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alt komisyonlara sunduğu yüzde 55'lik zam teklifi, toplantıda değerlendirilerek kesin karara bağlanacak. Yeni tarife, alınacak karar doğrultusunda 13 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.





AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 2 BİN 433 LİRA OLACAK

İBB’nin teklif ettiği zam oranının kabul edilmesi durumunda, toplu taşımada tek geçiş ücreti mevcut 20 liradan 31 liraya yükselecek. Ayrıca, zam oranının abonman ücretlerine yansıtılması halinde 180 geçişlik abonman ücreti 2 bin 433 liraya ulaşacak.





YÜZDE 30 ZAM DA GÜNDEMDE

Ağustos ayında yapılan son artışın ardından, ocak ayında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 civarında bir zam yapılması beklentisi de gündemde. Bu oranda bir artışın gerçekleşmesi durumunda, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 liraya çıkacak.





Zam oranı ve yeni ücret tarifesi, 6 Ocak'taki UKOME toplantısında karara bağlanacak. Toplantı sonucunda belirlenecek oranlar, hem tek geçiş ücretlerini hem de abonman tarifelerini etkileyecek.