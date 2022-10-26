Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da toplu ulaşıma istenen zam teklifi reddedildi! /26 Ekim 2022 17:47

İstanbul'da toplu ulaşıma istenen zam teklifi reddedildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımıcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda yapıldı.

Toplantıda, İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların (Kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı vb.) toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi, İstanbul genelinde çalışan minibüs ve taksi dolmuş güzergahlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi, deniz taşımacılık hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi ve UKOME kararıyla kurulan deniz hatlarının ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi sunuldu.

TOPLU ULAŞIMA İSTENEN ZAM REDDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifinde yüzde 24,79'luk zam istendi. Bu teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların (Kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı vb.) toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi ve engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi ise alt komisyona havale edildi.
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