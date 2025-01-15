İstanbul'da ulaşıma büyük zam: İşte güncel ücretler!

Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 yılı için toplu ulaşım ücretlerine yönelik zam teklifi şekillendi.





ZAM ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİ

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermişti.





Ancak bu teklif UKOME toplantısında reddedilmişti. Taksiciler ise yüzde 60'lık bir zam talep etmişti.





"YÜZDE 35 ARTIŞ UYGUN BULUNMUŞTUR"

İBB temsilcisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maliyet artışları nedeniyle yüzde 46'lık bir zam gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35'lik artışı uygun bulduk" dedi.





Zammın ardından oluşan fiyat listesi şöyle:





Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye

Öğrenci: 9.76 TL’den 13,17 TL’YE

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye

Öğrenci abonman: 282,5 TL’den 381,37 TL’ye

Tam abonman: 1.569 TL’den 2 bin 118,15 TL’ye

İBB toplu ulaşım ücretlerine zam: UKOME'de kabul edildi!

Minibüs indi-bindi: 18 TL’den, 25 TL’ye

Metrobüs Tam: 29,68 TL’den 40,06 TL’ye

Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL’den 21,97 TL’ye

Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL’den 13.17 TL’ye

Marmaray: 44,27 TL’den 59,76 TL’ye yükseldi.