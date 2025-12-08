Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Bir polis şehit oldu /08 Aralık 2025 10:37

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Bir polis şehit oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan polis Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

İstanbul Vailiği, Çekmeköy'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldığını duyurdu. Saldırıda bir polisin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. 

Polisle çıkan çatışmada saldırgan R.A.'nın öldürüldüğü, Ç.A. ve C.A.'nın ise yakalandığı öğrenildi.

Valilik açıklaması şöyle:  

"Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU
İstanbul Valiliği, ağır şekilde yaralandığı bildirilen polis Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.  
