Samanyolu Haber /Sağlık / İstanbul'da 'uyuz' neden patladı? /29 Aralık 2019 14:12

İstanbul'da 'uyuz' neden patladı?

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri’nden uyuz hastalığının artışına ilişkin açıklama: Parazit ilaçlara karşı dayanıklılık kazandı

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İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, uyuz vakalarının artışına ilişkin yaptığı açıklamada parazitin ilaçlara karşı dayanıklılık kazandığını dile getirdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, CHP milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye’de uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı’na  soru önergesi yöneltti. İstanbul Tabip Odası ise ‘İstanbul Halkını Uyuz Konusunda Uyarıyoruz’ başlığıyla, uyuz hastalığına karşı neler yapılması gerektiğini anlatan yazılı açıklama yaptı.

Öztürk, “Uyuz için kullanılan değişik ilaçlar var. losyon, merhem gibi vücuda sürülen ilaçlar. Geçen yıllarda bu ilaçlar daha etkiliydi. Bu yıl karşılaştığımız vakalar daha dirençli. Bu tabi gözleme dayalı bir tespit. Bunu en çok biliyorsunuz gripte yaşarız. Grip, ilaçlara karşı sık sık direnç kazanır” ifadesini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: Vakalarda artış yok

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul’daki uyuz vakalarının arttığı iddialarını yalanladı. Memişoğlu yaptığı açıklamada “Uyuz vakaları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Ama şunu söyleyeyim; geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil” dedi.
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