Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da vahşet: Bebeğini 4'üncü kattan attı /01 Şubat 2023 10:29

İstanbul'da vahşet: Bebeğini 4'üncü kattan attı

Bahçelievler'de ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Bebek, ölürken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı.

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Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi.

S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.  



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