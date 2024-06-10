İstanbul'da yalı soygunu! Milyonları çuvala doldurdular

5 hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 150 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.



SOYGUNU İŞE GELENLER FARK ETTİ



Sabah yalıda bulunan iş yerinde çalışanlar işe geldiklerinde yalının soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yalı içinde ve çevresinde incelemeler yaptı.



Yapılan incelemelerde soygunun güvenlik görevlisi ve 4 arkadaşı tarafından yapıldığı anlaşıldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



"YANLARINDA ÇALIŞAN BEKÇİ YAPMIŞ"



Yalı’nın yanında bulunan bir iş yerinde çalışan Hakkı Küçükosman olayla ilgili olarak, “Duyduğum kadarıyla, on beş senelik yanlarında çalışan bekçi dört arkadaşı ile yapmış. 180 milyon doları çuvallarla alıp gitmişler diye duyduk" şeklinde konuştu.