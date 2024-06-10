Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yalı soygunu! Milyonları çuvala doldurdular /10 Haziran 2024 15:02

İstanbul'da yalı soygunu! Milyonları çuvala doldurdular

İstanbul Sarıyer'de Memduh Paşa Yalısı'nda akılalmaz bir soygun yaşandı... Güvenlik görevlisinin yardımıyla içeri giren kar maskeli 4 hırsız, yalıda bulunan kasaları açarak içlerinde bulunan 150 milyon lira değerindeki dövizi çuvallara koyup kaçtı.

SHABER3.COM

5 hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 150 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.

SOYGUNU İŞE GELENLER FARK ETTİ

Sabah yalıda bulunan iş yerinde çalışanlar işe geldiklerinde yalının soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yalı içinde ve çevresinde incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerde soygunun güvenlik görevlisi ve 4 arkadaşı tarafından yapıldığı anlaşıldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"YANLARINDA ÇALIŞAN BEKÇİ YAPMIŞ"

Yalı’nın yanında bulunan bir iş yerinde çalışan Hakkı Küçükosman olayla ilgili olarak, “Duyduğum kadarıyla, on beş senelik yanlarında çalışan bekçi dört arkadaşı ile yapmış. 180 milyon doları çuvallarla alıp gitmişler diye duyduk" şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da yalı soygunu! Milyonları çuvala doldurdular Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:46