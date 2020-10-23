Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı İmamoğlu çağrılmadı! /23 Ekim 2020 09:13

İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı İmamoğlu çağrılmadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. CHP'den yapılan açıklamada, "Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz" denildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadesini kullandı.

İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verdi. İmamoğlu'nun toplantıdan haberinin dahi olmadığı ve Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.

CHP'DEN TEPKİ: KRİZİ YÖNETEMEDİKLERİNİN İSPATI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığını belirterek tepki gösterdi.

CHP'den yapılan açıklamada, "İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur... Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten @drfahrettinkoca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı... Sonraki Haber >>

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:53