İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına İBB Başkanı İmamoğlu çağrılmadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadesini kullandı.

İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verdi. İmamoğlu'nun toplantıdan haberinin dahi olmadığı ve Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.



CHP'DEN TEPKİ: KRİZİ YÖNETEMEDİKLERİNİN İSPATI





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığını belirterek tepki gösterdi.





CHP'den yapılan açıklamada, "İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır" ifadeleri kullanıldı.





"Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur... Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten @drfahrettinkoca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir."