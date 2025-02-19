Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yarın okullar tatil! /19 Şubat 2025 17:19

İstanbul'da yarın okullar tatil!

Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Vali Davut Gül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."
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