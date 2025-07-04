Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da yaşamak el yakıyor /04 Temmuz 2025 13:01

İstanbul'da yaşamak el yakıyor

Türkiye'nin büyük şehirlerinde hayatı sürdürmek giderek zorlaşıyor. İstanbul bu şehirlerin arasında başı çekiyor. Yaşam giderlerindeki artış, şehirde yaşayan ailelerin bütçesini zorlamayı sürdürüyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde 4 asgari ücretle bile yaşamanın kentte zor olacağına işaret ediyor.

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İstanbul Planlama Ajansı'nın yeni araştırması, istanbul'da her geçen gün geçinme maliyetlerinin yükseldiğini ortaya koydu. Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93.465 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki aya göre 1,90 oranında artışa denk geliyor. Geçen aya kıyasla yaşanan artış 1743 TL olurken İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücreti geçti.

YAŞAM MALİYETİNDE KESİNTİSİZ ARTIŞ SÜRÜYOR
Verilere göre, İstanbul’da geçim maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,13 oranında yükseldi. 2023 yılından bu yana hiçbir ayda düşüş yaşanmadı. En yüksek artış ise temmuz 2023’te yüzde 9,75 ile gerçekleşti. Bu durum, megakentteki ekonomik baskının uzun süredir sürdüğünü gösteriyor.

AYLARA GÖRE YAŞAM MALİYETİ DEĞİŞİMİ
İstanbul'da 2023 ocak ayında 29.429 TL olan yaşam maliyeti, 2025 haziran ayında 93.465 TL'ye çıktı. Böylece son 2,5 yılda artış 64.036 TL oldu. Aylık değişim oranlarına bakıldığında, özellikle 2023 temmuz ve ağustos aylarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Son aylarda artış oranları görece düşük seyretse de maliyet yükselişi devam ediyor.

İSTANBUL'DA GEÇİM GİDERİ ÜÇ KATINA YAKLAŞTI
2023 yılının başında başlayan yükseliş trendi, 2025 ortasına kadar devam etti. Ocak 2023’te dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 30 bin TL seviyesindeyken, bugün bu tutar 93 bin TL’nin üzerine çıktı. Bu süreçte İstanbul’da temel yaşam harcamalarında yaklaşık üç katlık bir artış yaşandı.

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