İşte İstanbul'da yaşanan kar kaosunun perde arkası

Günün manşeti son yılların en yoğun kar yağışına hedef olan İstanbul’da yaşamın neredeyse durma noktası noktasına gelişiydi.



Gerçekten İstanbul hazırlıksız mı yakalanmıştı, günlerdir “Geliyorum” diyen kötü hava koşullarına?



Cumhuriyet konuyu derinlemesine araştırdı.



1 - TEM, E-5 ve Marmara kimin sorumluluğunda?



Avrupa Yakası’ndaki trafik kaosuna neden olan ve 24 Ocak akşam saatlerinde tıkanan TEM’deki temizlik ve bakım sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü’nde (KGM). İstanbul’un Hadımköy, Bahçeşehir, Avcılar çıkışları, KGM tarafından temizlenemeyince Bolu’dan gelip Edirne’ye devam eden Tır’lar yolda kaldı. İBB denetimindeki E-5 durdu. ICA adlı müteahhit şirketine ait ve fahiş geçiş fiyatlarıyla ünlü Kuzey Marmara Karayolu’nda, yeterince kar temizleme çalışması yapılmadı. Tıkanan yolda mahsur kalanların yardımına Kızılay koştu.



2 - Yeni İstanbul Havalimanı’nda ne oldu?



Cumhurbaşkanı’nın “kullanmayın” talimatını verdiği Atatürk Havalimanı, hastane gerekçesiyle yıkılan pistlerine karşın iki bakanın kente ulaşmasını sağlarken, aynı saatlerdeki kar yağışı yeni İstanbul Havalimanı’nı çökertmekle kalmadı, binlerce aktarmalı yabancı yolcunun terminalde mahsur kalmasına neden oldu. Turistler “Otel isteriz” diye slogan attı. Polis müdahale etti. AKP’nin allayıp pulladığı “kapsül otel” de çözüm olmayınca yerlisi yabancısı binlerce kişi, taşa serilen “mukavva” yatağa razı oldu.



3 - İlçe belediyeleri ne yaptı?



Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy, B.Çekmece gibi ilçelerde yetki alanlarındaki cadde ve sokaklar temizlendi, çöpler alındı. Her fırsatta İBB’yi suçlayan Tefvik Göksu’nun başkanlığındaki Esenler, belediye binası önündeki kaldırımı temizleyemedi, Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi’de hayat durdu.



4 - Toplu taşıma çalıştı mı?



İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda İBB ve iştiraklerin çabasıyla açık tutulan 52 km’lik metrobüs hattı sadece milyonları taşımadı, yol temizleme ve acil sağlık ekiplerinin de hizmetlerini devam ettirmesini sağladı, yollarda mahsur kalan yurttaşlar otomobillerini bırakıp metrobüs ve sabaha kadar çalışan raylı sistemle evlerine gidebildi.



