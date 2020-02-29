Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yeni dönem: Resmen başladı... /29 Şubat 2020 19:16

İstanbul'da yeni dönem: Resmen başladı...

İstambul'da hafta sona gece metro seferlerinin başlamasının ardından şimdi de hafta sonu içi gece vapur seferlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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İstanbul'da başlayan gece vapuru seferleriyle birlikte Şehir Hatları AŞ’ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.

İstanbul'da gece vapuru seferleri başladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni uygulamasına göre, Cuma ve Cumartesi günleri vapur seferleri gece de devam edecek.

Kadıköy iskelesinden saat 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55'te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş'a giderken Karaköy'den saat 01.50,02.55, 04.05 ve 05.15'te hareket eden vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy'e gidecek.

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