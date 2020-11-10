İstanbul'da yoğun bakım servisleri doldu

Hasta sayısındaki artış nedeniyle İstanbul’da çeşitli hastanelerde Covid-19 hastaları için ayrılan normal ve yoğun bakım servisleri doldu.





Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Raşit Tükel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da çeşitli hastanelerden Covid-19 hastaları için ayrılan servislerin ve yoğun bakım yataklarının dolduğu bilgisi geliyor. Sağlık Bakanlığı, yatarak tedavisi gereken hastaların uygun hastanelere yönlendirilmesi için gerekli organizasyonu ivedilikle yapmalıdır” çağrısı yaptı.





İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de, “Yoğun bakım hasta sayısı artıyor. Yeni yoğun bakım yataklarını devreye koyuyoruz. Covid-19 için 31 yoğun bakım yatağı ayırmıştık, yataklarımız doldu yeni yataklar ve servisler açıyoruz. Hemen hemen tüm hastanelerde de durum şu an benzer şekilde" açıklamasında bulundu.





Durumu BirGün’den Burcu Cansu'ya değerlendiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOM) uygulaması kamu hastanesi yoğun bakım servisinde yer kalmadığında devreye giriyor. Yoğun bakımda tedavi olması gereken hasta en yakın kamu ya da özel hastaneye yönlendiriliyor. Fakat serviste yatması gereken hasta için ASKOM hizmet sunmuyor. Hasta saatlerce acilde bekletiliyor ve sonrasında da evine gönderiliyor” dedi.





Ağır hasta sayısının artışı ile serviste yatması gereken hasta sayısının da arttığını ifade eden Kılıç, “Acil servislerde yatan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Hekim hastayı serviste tedavi etmek istemesine karşın boş yatak olmadığı için hastayı evine göndermek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın serviste tedavi edilmesi gereken hasta için biran önce devreye girmesi gerekiyor” diye konuştu.