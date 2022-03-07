Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 'yoğun kar yağışı' alarmı /07 Mart 2022 20:23

İstanbul'da 'yoğun kar yağışı' alarmı

Mart ayının ikinci haftasında İstanbul başta olmak üzere birçok noktada etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili önlemler alınmaya devam ediyor.

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Cumhuriyet'te yer alan ve Sinem Nazlı Demiz imzası taşıyan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının ülkemize doğru yaklaşması nedeniyle bir uyarı notu yayınladı. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

87 KIŞI KADAR ETKİLİ OLACAK MI?

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan amatör tahminciler; gelmekte olan soğuk hava sisteminin, 1987 yılında İstanbul'u etkisi altına alan ve "efsane" olarak nitelendirilen kar yağışına benzer şekilde yağış bırakacağı yönünde paylaşımlarda bulundu.
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