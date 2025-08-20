İstanbul'da yürekleri ağıza getiren deprem

İstanbullular, dakikalar önce deprem uygulamalarından gelen uyarıyla paniğe kapıldı. Deprem olmadan kısa bir süre önce kullanıcıları bilgilendiren uygualamalar, saniyeler sonra şiddetli olmayacak bir depremin yaşanacağını bildirdi.





Merkez üssü Silivri açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 8.8 kilometre derinliğinde yaşandı.









KANDİLLİ: DEPREM 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEUyarıdan kısa bir süre sonra Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını bildirildi.