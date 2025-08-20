Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yürekleri ağıza getiren deprem /20 Ağustos 2025 20:48

İstanbul'da yürekleri ağıza getiren deprem

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbullular, dakikalar önce deprem uygulamalarından gelen uyarıyla paniğe kapıldı. Deprem olmadan kısa bir süre önce kullanıcıları bilgilendiren uygualamalar, saniyeler sonra şiddetli olmayacak bir depremin yaşanacağını bildirdi.

KANDİLLİ: DEPREM 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Uyarıdan kısa bir süre sonra Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını bildirildi.

Merkez üssü Silivri açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 8.8 kilometre derinliğinde yaşandı.


