İstanbul'da yüzde 100'lük artış yaşandı

Konut fiyatlarında yaşanan artış sürerken şubat ayı konut fiyat endeksi rakamları da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetimi tarfından açıklandı.





Buna göre İstanbul'da konut fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,3 artış gösterdi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, şubat ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Şubat ayına ait verilerin, Türk vatandaşlığına geçiş için gerekli olan gayrimenkul alt limitinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasının ardından açıklanması dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, şubat ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Şubat ayına ait verilerin, Türk vatandaşlığına geçiş için gerekli olan gayrimenkul alt limitinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasının ardından açıklanması dikkat çekti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,5 artarak 317,6 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda ise yüzde 96,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 26,9 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 16,0 ve yüzde 12,7 artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 106,3, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 90,1 yükseldi.