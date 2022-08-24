Samanyolu Haber /Eğitim / İstanbul'da yüzde 19,21 zam geldi /24 Ağustos 2022 22:46

İstanbul'da yüzde 19,21 zam geldi

Yaşanan yüksek enflasyon ortamında girdi maliyetleri sürekli artarken bunun ürün ve hizmetlere yansıması da yeni zamlar oluyor.

SHABER3.COM

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala İstanbul'da okul servisi ücretlerine yeni bir zam yapılmasına karar verildiği belirtildi.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam geldi. Böylece en yakın mesafe ücreti 660 TL, en uzak mesafeyse bin 585 TL oldu.

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında artan maliyetler gerekçesiyle alındı. Akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyon artışına dikkat çekilerek zamma ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin ardından, artan maliyetler çerçevesinde servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam teklifi oya sunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da yüzde 19,21 zam geldi Sonraki Haber >>

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:42