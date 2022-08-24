İstanbul'da yüzde 19,21 zam geldi

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala İstanbul'da okul servisi ücretlerine yeni bir zam yapılmasına karar verildiği belirtildi.İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam geldi. Böylece en yakın mesafe ücreti 660 TL, en uzak mesafeyse bin 585 TL oldu.Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında artan maliyetler gerekçesiyle alındı. Akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyon artışına dikkat çekilerek zamma ihtiyaç olduğu vurgulandı.Görüşmelerin ardından, artan maliyetler çerçevesinde servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam teklifi oya sunuldu.