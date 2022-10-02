Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimlerinde yargılanan sandık görevlileri beraat etti /02 Ekim 2022 02:12

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimlerinde yargılanan sandık görevlileri beraat etti

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimlerinde yargılanan sandık görevlileri beraat etti

SHABER3.COM

İstanbul’da iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir’deki sandıklarda görev yapan 17 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullandıkları’ iddiasıyla açılan davada; 40. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “O gün bangır bangır konuşan siyasetçiler ve bataklık medyasına gelsin” dedi.

İstanbul’da iptal edilen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandıklarda görev alan 41 kişi hakkında, diğer sandıklarda görevli kişilerle irtibat hâlinde usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda, Kadıköy ile Ataşehir ilçelerinde bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 3 ayrı dava açılmıştı. Kadıköy’deki sandıklara ilişkin açılan Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi ile 54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davalarda tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Ataşehir’deki sandıklara ilişkin de 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 10. duruşması dün yapıldı. “Görevi ihmal” ve “görevi kötüye kullanmaktan” 17 kişi hakkında açılan davada mahkeme, tüm sandık görevlileri hakkında beraat kararı verdi.


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