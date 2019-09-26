Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki acil toplanma alanlarına e-devlet'ten ulaşılabiliyor /26 Eylül 2019 15:33

İstanbul'daki acil toplanma alanlarına e-devlet'ten ulaşılabiliyor

İstanbul'daki 5.8 şiddetinde depremin ardından acil toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

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İstanbul'da AFAD’a göre 5.8, Kandilli Rasathanesi’ne göre 6 şiddetinde deprem olurken deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

AFAD, ''Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.'' açıklamasını yaptı.

E-devlet'e www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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