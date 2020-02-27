Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki askeri alanlar bunun için mi kullanılacak? /27 Şubat 2020 22:20

İstanbul'daki askeri alanlar bunun için mi kullanılacak?

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında özellikle İstanbul'daki yerleşim alanları içinde kalan askeri bölgelerin taşınması kararı alınmıştı. Söz konusu askeri bölgelerle ilgili atılacak adımlar ise merak konusu...

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Yıllar önce kentlerin dışına kurulan, güvenlik ve ülke savunması açısından hayati önem taşıyan askeri alanların çoğu artık kent sınırları içinde kaldı. Hükümet, 15 Temmuz 2016 sonrası bu alanların şehir dışına alınacağını açıkladı. Ardından tüm dikkatler bu alanlara çevrildi. Özellikle de İstanbul'da.

DW Türkçe'den Serkan Ocak'ın haberine göre Şehir Plancıları Odası'nın hesaplarına göre, sadece İstanbul'da 195 adet askeriyeye ait alan bulunuyor. Bu alanların 172'si kent merkezinde, 23'ü orman statüsündeki bölgenin içinde kalıyor. İlçelere göre bu alanların büyüklükleri değişiyor. Örneğin, Başakşehir'deki askeri alan ilçe büyüklüğünün tam yüzde 16 oranında. Esenler de ise bu oran yüzde 50'ye çıkıyor. Çekmeköy'de yüzde sekiz, Beşiktaş'ta ise yüzde 13.

2016 itibariyle İstanbul yüzölçümünün yüzde 3,7'si askeri alandı. 15 Temmuz'un ardından sivil toplum ve meslek örgütleri, yerel idareler bu alanların yeşil alan olarak kalmasını talep etti. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı açısından oldukça fakir olan İstanbul'da özellikle bu yerlerin yeşil alan kullanılması sıkça dile getirildi.

Dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bu yerlerin piknik alanı olarak kullanılacağını söylemişti. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de şehir merkezinde kalan askeri alanların herkesin kullanacağı yeşil alanlar olacağını açıklamıştı. Özhaseki ayrıca 100 bin metrekarenin üzerinde 375 askeri alan, 10 bin metrekareye kadar da bin 300 askeri alan bulunduğunu belirtmişti.

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