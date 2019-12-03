Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki Demirtaş'a destek eyleminde 5 gözaltı /03 Aralık 2019 00:21

İstanbul'daki Demirtaş'a destek eyleminde 5 gözaltı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili İstanbul'da yapılan eylemde 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İstanbul Cihangir'de bir grup tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde rahatsızlanmasına rağmen hastaneye sevk edilmemesi protesto edildi. Polis, eylem yapan gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım günü rahatsılandığını ve bilincini kaybettiğini, fakat aradan geçen 1 haftalık sürede Demirtaş'ın hastaneye sevk talebinin karşılanmadığını duyurmuştu.

Cihangir'de akşam saatlerinde bir araya gelen grup, Demirtaş'ın hastaneye sevk talebinin karşılanması için protesto gösterisi düzenledi. Polis, ellerinde 'Demirtaş'a Özgürlük' pankartları bulunan grubun kimlik bilgilerini kaydetti. Daha sonrasında gruptan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan protestocular Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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