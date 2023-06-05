İstanbul'daki evini satıp Portekiz’de konut alanların sayısında patlama yaşanıyor

Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) verile­rinden yapılan belirlemele­re göre, Türk vatandaşlarının 2020 yılında 35 bin 184 adet olan yurt dışından konut satın alımı, 2021 yılında 45 bin 789 adete yükseldi.



Dünya gazetesinden Hamide Hangül'ün haberine göre göre Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “İstanbul’da gayri­menkul fiyatları Avrupa şe­hirleriyle yarışıyor. Bunun so­nucu İstanbul’da yeni bir ko­nut almak yerine yurt dışında konut almak daha tercih edi­lir hale gelmeye başladı” dedi.



Yurt dışından konut alma­da en büyük motivasyonun yatırımın yanı sıra, AB ülke­lerinde serbest dolaşım hak­kı kazanmak olduğunu ifa­de eden Narazan, “Golden Visa, İspanya, Por­tekiz, Yunanistan ve Malta’yı kapsıyor. Bu dört ülkede gay­rimenkul yatırımı yapan bi­reyler oturma izni ve vatan­daşlık alabiliyor. Sunulan haklardan yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar veya okuyan çocukları ile bakmakla yü­kümlü oldukları ebeveynle­ri de faydalanabiliyor. Yatı­rım tutarı Yunanistan’da 250 bin euro, Portekiz’de 280 bin eurodan başlıyor.İspanya’da 500 bin euroyu buluyor" dedi.



Narazan, “Özellikle kira sınırlamasın­dan bu yana en az yüzde 40 artış söz konusu. Portekiz'de 280 bin euroya daha büyük metrekarede ev alabiliyorsu­nuz. Küçük çocuğu olan aile­ler yüzde 80 Portekiz’i tercih ediyor. Yunanistan, Karapiy­ler de ilgi görüyor” diye konuştu.

