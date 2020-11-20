İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

Fox Tv'de soruları cevaplayan İmamoğlu, İstanbul tarihinde, aslında büyük oranda korona sebebiyle olan ancak ölüm sebebi olarak bulaşıcı hastalık yazılan vefat sayılarının ilk defa 400'lü sayılarda geldiğini belirtti ve şöyle konuştu:





"Niye ben bu kadar hararetli konuşuyorum? 17 Kasım'daki toplam vefat sayımız 410, İstanbul'da. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım'da toplam vefat sayısı 424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. Dün salondaydım Meclis'te, gece 11'de bitti. 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı. Bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 180. İstanbul tarihinde ilk defa 400'lü sayılar gidiyor. Geçen kasımda ortalama vefat 200. İki katını aşmış."





İmamoğlu ayrıca salgının ilk kez görüldüğü Mart ayından bu yana bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin sayısının da 11 bine yaklaştığını duyurdu.



