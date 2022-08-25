İstanbul'da iki kişi yağış sonrası suya kapıldı

Yağış Esenyurt’ta bulunan Haramidere’yi taşırdı ve Pınar Mahallesi’nde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine su baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı. Mahallede ev sahipleri ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.
Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.
Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.