Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da iki kişi yağış sonrası suya kapıldı /25 Ağustos 2022 20:23

İstanbul'da iki kişi yağış sonrası suya kapıldı

İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olan şiddetli yağışlar sonrası oluşan akıntıya kapılan iki kişinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, dün sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Beşiktaş ilçelerinde trafik durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken işlerine giden yurttaşlar, yağmurdan etkilenmemek için çeşitli yerlere sığındı. Bazı evleri su bastı. Evini su basan yurttaşlar, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağış Esenyurt’ta bulunan Haramidere’yi taşırdı ve Pınar Mahallesi’nde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine su baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı. Mahallede ev sahipleri ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.

Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.

Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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