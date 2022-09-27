İstanbul'daki ilçe belediyesinde grev kararı

İstanbul Avcılar Belediyesi’ne yaklaşık üç aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı asıldı.Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şubesi ile Avcılar Belediyesi’nin 1200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.Sendika, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Söz konusu grev kararı binanın kapısına asıldı.Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, ‘işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu’ söyledi.