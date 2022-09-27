Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki ilçe belediyesinde grev kararı /27 Eylül 2022 21:34

İstanbul'daki ilçe belediyesinde grev kararı

Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine İstanbul Avcılar Belediyesi’nde grev kararı alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Avcılar Belediyesi’ne yaklaşık üç aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı asıldı.

Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şubesi ile Avcılar Belediyesi’nin 1200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.

Sendika, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Söz konusu grev kararı binanın kapısına asıldı.

Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, ‘işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu’ söyledi.
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