Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'daki kira fiyatları asgari ücreti solladı /28 Aralık 2024 01:22

İstanbul'daki kira fiyatları asgari ücreti solladı

Yeni yıl için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret kiralar karşısında yetersiz kaldı. İstanbul'un merkez ilçelerinde ortalama kira fiyatları asgari ücreti 3’e katlarken uzak bölgelerde dahi maaşın tamamının neredeyse kiraya gittiği ortaya çıktı.

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Hükümetin 22 bin 104 lira olarak açıkladığı asgari ücret, kiralar karşısında yetersiz kalıyor. Artan kira fiyatları, bu ücretle geçinmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde, asgari ücretli vatandaşlar için barınma krizi derinleşiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, kiralarda İstanbul'daki son durumu analiz edildi. Buna göre, İstanbul’da asgari ücretlinin kirada oturmasının neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. Adalar hariç, İstanbul’un 38 ilçesinin 22’sinde ortalama kira fiyatları asgari ücretten daha fazla olduğu tespit edildi.

Sarıyer'de ortalama kira fiyatı 57 bin lira, Beşiktaş’ta 51 bin lira, Kadıköy’de ise 49 bin liranın üzerinde. Şehir merkezine uzak ilçelerde bile durum çok farklı değil. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt ve Sultangazi gibi ilçelerde ortalama kira 20 bin lira seviyesinde. Bu da asgari ücretlinin maaşının tamamını barınmaya harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Sokağın nabzını tutan Sözcü TV, “Asgari ücretli barınsın mı, yemek mi yesin?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar genel olarak İstanbul’da kirada oturmanın artık neredeyse imkansız olduğunu ifade ederken Esenyurt’ta oturan bir vatandaş, “Kendi oturduğum yerde bile asgari ücretten düşük kira yok. Üstelik zamlı maaşlar alınmadan kiralar çoktan uçmuş durumda" dedi.

Bir başka vatandaş ise, “25 binden, 30 binden aşağı başınızı sokacak bir 2+1 ev bulmanız zor. Devletin kiracıları koruması lazım. Çok mağdur durumdayız” diye konuştu.
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