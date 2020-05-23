İstanbul'daki konut satışlarında tarihi düşüş

T24'ün haberine göre İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları %64,4 azalarak 6 bin 113, Türkiye'de %55,5 azalarak 42 bin 783 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı bir önceki aya göre azalarak %14,3 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul'da konut satışları %69,2 azaldı.







Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71 azaldı





Nisan ayında İstanbul'da 2 bin 022 sıfır konut, 4 bin 091 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının %33,1'i sıfır konut, %66,9'u ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,3, ikinci el konut satışları ise %59,5 azaldı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı %68,6 azalırken, satılan ikinci el konut sayısı %69,5 azaldı.