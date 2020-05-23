Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'daki konut satışlarında tarihi düşüş /23 Mayıs 2020 14:31

İstanbul'daki konut satışlarında tarihi düşüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi'nin verilerine göre konut konut satışları bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 64,4 oranında azaldı. Nisan ayında 6.113 konut satıldı.

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T24'ün haberine göre İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları %64,4 azalarak 6 bin 113, Türkiye'de %55,5 azalarak 42 bin 783 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı bir önceki aya göre azalarak %14,3 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul'da konut satışları %69,2 azaldı.

Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71 azaldı

Nisan ayında İstanbul'da 2 bin 022 sıfır konut, 4 bin 091 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının %33,1'i sıfır konut, %66,9'u ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,3, ikinci el konut satışları ise %59,5 azaldı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı %68,6 azalırken, satılan ikinci el konut sayısı %69,5 azaldı.
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