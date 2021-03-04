Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki o yasak kaldırıldı /04 Mart 2021 20:05

İstanbul'daki o yasak kaldırıldı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süredir İstanbul'da da uygulanan ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşların toplu taşıma kullanmasını yasaklayan kararın kaldırıldığı belirtildi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart Pazartesi günü açıkladığı 'kademeli normalleşme' önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.



Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Ancak çok yüksek risk grubundaki şehirlerde toplu taşımadaki yaş kısıtlaması devam ediyor.
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