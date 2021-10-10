'Bunlar tam mafya'

The Guardian’da yer alan “İstanbul’un taksi kartellerinin karanlık dünyası içinde” başlıklı haberde, İstanbul’da son günlerde gündemde olan taksi krizi incelendi.



“İki kıtayı birleştiren metropolde taksi sürücüsü olmak kolay değil” ifadelerinin yer aldığı haberde, İstanbul’da taksi sürücülerinin kendi lisanslarına sahip olmadığı, vardiyalı çalıştıkları hatırlatıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem İstanbul’da 8 milyon nüfus olduğu hatırlatılan haberde, nüfus iki katına çıksa da mevcut taksi plakası sayısının değişmediği vurgulandı.



Haber şöyle devam etti: “Bir sonuç olarak endüstrinin korkutucu bir itibarı var. Çok sayıda plaka sahibinin kim olduğu bilinmiyor ve araçlarını kiralamak için aracılar kullanıyorlar. İktidar partisi AKP’ye yaklaşan sendikanın da İstanbul’un siyasi olarak bölünmüş ulaşım koordinasyon merkezi ve Ulaştırma Bakanlığı’nda belirgin bir etkisi var". Haberde, Uber’in 2014 yılında İstanbul piyasasına girmeye çalıştığı ancak sendikanın lobi çalışmaları sonucu engellendiği de belirtildi.



Haber, İstanbul’daki taksi sorununda müşterilerin yaşadığı zorlukları da şöyle aktardı: “Eğer müşteriler taksi bulabilecek kadar şanslıysa onlar için de zor bir durum var. Cinsel taciz, ırkçılık, fazla ücretlendirme, kabalık, güvensiz araç kullanma gibi sorunlar sürüyor"



Haber şöyle devam etti:



“Bu yıl taksi sürücülerinin davranışlarıyla ilgili 43 bin şikayet alan İstanbul Belediyesi, şehrin taksi operasyonunu yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Şimdi, savaş çizgileri çekildi; işler çirkinleşebilir”



Haber için konuşan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan “Taksi endüstrisinin özelleştirilmesini sonlandırmak ve Berlin’de New York’ta ve Dubai’de olduğu gibi belediyenin yürütmesini sağlamak istiyoruz.” dedi. Cihan, belediyenin toplu taşıma seçeneklerini genişleterek taksiye alternatifleri artırmayı amaçladığını da söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’a ek taksi tekliflerinin arka arkaya reddedildiği hatırlatılan haberde “Beklendiği üzere Ankara, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde karşısına zorluklar çıkardı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ile finansman, pandemi yönetimi, Kanal İstanbul gibi konularla zıt durumda kaldı” ifadeleri yer aldı.



İstanbul’da taksicilerin de ek taksi yerine taksilerin durumunun iyileştirilmesini tercih ettikleri belirtildi.



Haber şu ifadelerle sona erdi: “İstanbul’un taksi savaşı başladı; sürücüler, motorlarınızı başlatın”