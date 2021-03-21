İstanbul'daki tarihi Kasturya Sinagogu'na saldırı

Şalom'un haberine göre, 1893'de inşa edilen ve 1937 yılında büyük ölçüde yıkılan Kasturya Sinagogu'nun günümüze sadece tarihi kapısı ve bazı kalıntıları ulaşmıştı. Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre,dün gece Kasturya Sinagogu'nun kapısı ve bazı kalıntıları kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.







Görgü tanığı Serhat Ersürel, "Yoldan geçtiğim esnada Kasturya Sinagogu'nun kapısından dumanlar çıktığını gördüm. Arabamdan yangın tüpünü alıp ilk müdahaleyi yaptım. Sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da yangını söndürdü. Ama sinagogun kapısında tahribat oluştu" dedi.





Kasturya Sinagogu, geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Eylül 2020'de Kasturya Sinagogu'nda restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Kazı çalışmalarıyla tarihi sinagog binasının bazı temel kalıntıları ile birlikte uzun yıllar toprak altında kalmış olan duvarlardan parçalar ortaya çıkarılmıştı.





Söz konusu çalışmadan sonra arsayı çevreleyen duvardaki boşluk, tahta perdeyle kapatılmış ve oradaki görevli de bir süre önce ayrılmıştı.





Daha sonra herhangi bir çalışma yapılmadı. Kalıntıları korumak için kurulan ve ortasından kilitlenen tahta perdeler birkaç gün önce kırıldı ve içeriye kimliği belirsiz kişiler girmeye başladı.





Tarihi Kasturya Sinagogu'nun kapısını kim veya kimlerin ateşe verdiği, olayda kasıt olup olmadığı yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkacak.





Hemen söndürülen yangının çevredeki tinerci çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edildi.





Kasturya Sinagogu, Yunanistan'ın Makedonya bölgesindeki Kastoria kentinden gelen birkaç Sefarad asıllı Yahudi aile tarafından kurulmuştu. Günümüze yalnızca avlusunun giriş kapısı ulaşmıştı.