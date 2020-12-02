Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daysanız hastaneye düşmemeye bakın! /02 Aralık 2020 10:46

İstanbul'daysanız hastaneye düşmemeye bakın!

İstanbul Tabip Odası (İTO), pandemi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili kasım ayı raporunu yayımladı. Raporda, “İstanbul’da birçok hastanede hastaların acil servislerde yatış sırası beklerken can verdiği ve hekimlerin de hastalar arasında seçim yapmaya zorlandığı” ifade edildi.

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Koronavirüs salgınında Türkiye’de dokuzuncu aya gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Türkiye yeni vaka sayılarıyla Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada. Öte yandan bakanlığın açıkladığı verilerin gerçeğin yalnızca bir kısmını yansıttığını belirten İstanbul Tabip Odası (İTO), pandemi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili kasım ayı raporunu yayımladı. Raporda, “İstanbul’da birçok hastanede hastaların acil servislerde yatış sırası beklerken can verdiği ve hekimlerin de hastalar arasında seçim yapmaya zorlandığı” ifade edildi.

İTO Covid-19 İzleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda, salgının geçmiş aylara göre daha da vahim durumda olduğu vurgulandı. Düzenlenen basın toplantısında raporu açıklayan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, “Şu anda alınan önlemler çok yetersizdir ve bu haliyle sağlık kurumlarının bu yükü taşıması mümkün değildir. İstanbul’da birçok hastanede hastalar acil servislerde yatış sırası beklerken can vermekte, hekimler ise hastalar arasında seçim yapmaya zorlanmaktadır” dedi.

“Kendisi de hastane patronu olan Sağlık Bakanı Koca duruma seyirci kalmakta”

Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamaların aksine İstanbul’da çok ciddi bir yoğun bakım yatağı sıkıntısı yaşandığını da belirten Ömeroğlu, “Özel hastane patronları bu salgın günlerinde dahi kendi kârlarının peşinde koşmakta. Sağlık kurumları ihtiyaca cevap veremez ve özel hastane patronları para ödeyemeyen vatandaşları hastanelerine kabul etmezken kendisi de hastane patronu olan Sağlık Bakanı Koca duruma seyirci kalmakta” ifadelerini kullandı.

“Filyasyon ekipleri geceli gündüzlü çalışmasına rağmen yetişemiyorlar”

Salgında yaşanan vaka artışı nedeniyle sağlıkçıların iş yüklerinin de arttığına dikkat çeken Ömeroğlu, “Bu süreçte hastanelerden sağlık hizmeti alamayan yurttaşlar aile sağlığı merkezlerine yönelmekte, iş yükü giderek daha fazla artmaktadır. Öte yandan filyasyon ekipleri geceli gündüzlü çalışmalarına rağmen devasa sayılara ulaşan temaslı takiplerini yapmaya yetişememektedir” diye konuştu.
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