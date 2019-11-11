Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da esrarengiz ölüm! /11 Kasım 2019 14:09

İstanbul'da esrarengiz ölüm!

2012 sonunda Suriye'de sivillere yardım etmek için kurulan ve "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekiplerinin başkanı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'da ölü bulundu.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta Kılıç Ali Paşa Camii'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyaz Baretliler'in başkanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cansız bedeni sokakta bulundu. Emniyet yetkilileri Le Masurier'in eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi olduğunu belirtti.
 
Polis yetkilileri söz konusu cesedin 2012 yılında Suriye'de iç savaşta sivillere yardım etmek için kurulan Beyaz Baretliler'in başkanı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

EŞİ: KOCAM UYKU İLACI KULLANIYORDU

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş-çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri çok yönlü tahkikat başlattı.

Beyaz Baretliler 2012'ten bu yana yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kurtarırken, iç savaşta 120 Beyaz Baretli hayatını kaybetti. 

Beyaz Baretliler'in 3 bini civarında gönüllü üyesi olduğu belirtiliyordu.

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