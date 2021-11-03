İstanbulkart uygulamasında yeni dönem

BELBİM A.Ş., İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.







İSTANBULKART MOBİL’E ÖZEL KAMPANYA





Dijital kartın, İstanbulkart’ın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM A.Ş., İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede ‘10 geç 9 öde’ kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.





Ulaşımın yanı sıra kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.





İstanbulkart Mobil'in yeni özellikleri şöyle:





-İstanbulkart bakiye ve abonman yükleme





-Dijital karta abonman yükleme





-IOS işletim sisteminde de TL ve abonman yükleme talimatını NFC yoluyla tanımlama





-Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi





-HES kodu eşleştirme





-6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş





-İstanbulkart vizeleme talimatı ve talimatın NFC ile tanımlanması





-Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş





-Kampanyalara katılım, kampanya takibi ve ödül kazanımı





-Kanal bazlı olarak ticari elektronik ileti izni



