İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih 31 Sralık 2022

İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lar için 'kişiselleştirme' dönemi başlıyor.





Yıl sonuna kadar kullanıcıların kartlarını kişiye özel hale getirmesi talep edildi.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarını kendilerine özel hale getirebileceklerini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarını kendilerine özel hale getirebileceklerini duyurdu.

'KİŞİSELLEŞTİRİLMEYEN KARTLAR ARTIK KULLANILAMAYACAK'





KİŞİSELLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?





İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri kişiselleştirme işlemiyle birçok market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alınabilecek. Kartlarını kişiselleştirenler, ulaşım başta olmak üzere İBB'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından da yararlanabilecek.İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmede son tarih 31 Aralık 2022 olacak.UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. Bu uygulamayla yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık 'milli ve dini bayramlarda' ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, kişiselleşmeyen kartların artık kullanılamayacağını bildirdi. İstanbulkart'ların her birinin kişiye özel olacağını belirten Narin, "Bu sayede kullanıcıların bakiyelerini koruma altına alacağız. Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen bankayı arıyorsunuz ve engelliyorsunuz. Şimdi İstanbulkart'ta böyle bir olay yaşadığınızda rahatlıkla 153'ü arayarak oradaki bakiyenizi güvence altına alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Kişiselleştirmenin sadece bakiye koruması değil, özel kampanyalardan yararlanmak için de gerekli olduğuna dikkati çeken Nihat Narin, "Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.Kartını kişiselleştirmek isteyen yurttaşlar İstanbulkart'ın mobil uygulamasından, www.bireysel.istanbulkart.istanbul ve www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgileri doldurularak ya da 153'ü arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.18 Temmuz'dan sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiği takdirde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade edilecek. 1 Eylül'de başlayacak kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 liralık market alışverişlerinin 30 lirası iade edilecek.