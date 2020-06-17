Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'la ilgili kritik koronavirüs kararı /17 Haziran 2020 23:36

İstanbul'la ilgili kritik koronavirüs kararı

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilmesi sonrasında artışa geçen koronavirüs vak'a sayıları sonrasında, virüsün en çok görüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasına karar verildi.

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İstanbul Valiliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının olduğu İstanbul'da Bilim Kurulu'nun önerisinin ardından İstanbul için maske takma zorunluluğu getirildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması kararı alınmıştır" denildi. 

Kurala uymayanlar için adli veya idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:  

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır."
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