Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'la ilgili kritik uyarı /09 Ağustos 2022 20:18

İstanbul'la ilgili kritik uyarı

Birkaç gündür sıcak havanın etkisinde olan istanbul'da hafta ortası yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SHABER3.COM

Yeni hafta ile birlikte sıcak havanın etkisine giren İstanbul'da yağışlı hava beklendiği ifade edildi.

Yapılan uyarıda vatandaşlar olası su baskınlarına karşı da uyarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı. AKOM’un açıklamasında “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.
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