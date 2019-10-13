İstanbullu 'deprem toplanma alanı arıyor ama bulamıyor

İstanbul deprem gerçeğiyle yüzleşirken bir skandal da Bahçelievler’de yaşanıyor. 2018 verilerine göre nüfusu 594 bin 53 kişi olan ilçenin kentin genelindeki gibi depreme ne kadar hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. 11 mahalleli ilçede, acil toplanma alanları sadece 10 mahallede var. 70 bin nüfusu olan Soğanlı Mahallesi’nde acil toplanma alanı görünmüyor. Olası bir depremde 70 bin kişinin nerede toplanacağı merak konusu. Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Gencay Özcan, deprem araştırma komisyonu kurulması için teklif verdiklerini ancak AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla bu teklifin reddedildiğini söyledi.





İlçe genelinde toplanma alanı olarak belirlenen park alanları 370 bin metrekare, okul bahçeleri ise 390 bin metrekare. Yani 760 bin metrekare. Buna göre kişi başına düşen toplanma alanı 1.28 metrekare. Bahçelievler’de art arda son yaşanan depremlerde ise 8 bina, 85 aile, 255 kişi tahliye edildi. İlçede 7 afet konteynırı bulunuyor. Bahçelievler Arama Kurtarma ekibi tam teşekküllü araç sayısı 3, resmi arama kurtarma personeli 36, gönüllü arama kurtarma ekibi ise 20 kişi. Bahçelievler deprem bölgesi olarak kabul edilen ilçelerden biri.









AKP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Bahçelievler Belediyesi ekim ayı meclisinde depremle ilgili tartışmalı karara imza attı. CHP’lilerin deprem komisyonu kurulması teklifi AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. CHP’li meclis üyeleri İsmail Hakkı Temel, Yalçın Avcı, Elif Dehmen Temiz ve Seyit Ali Aydoğmuş yazılı önerge verdi.

Önergede, “Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında ne yapacağımıza yönelik eğitimler konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? İlçemizin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu mahallelerinden biri olan ancak hiç deprem toplanma alanı bulunmayan Soğanlı Mahallesi’ne yönelik yeni toplanma yerleri tespit etmeyi düşünüyor musunuz” gibi sorular yer aldı.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise Soğanlı Mahallesi’nde acil toplanma alanlarının belirlenmesi için çalışma yaptıklarını ve çalışmayı AFAD ile İstanbul Valiliği’ne sunacaklarını söyledi.